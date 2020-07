„Wird schwierig, überhaupt einen Wald zu halten“

Was die Klimakrise Österreich kostet, will man sich kaum vorstellen. Bereits jetzt zahlt der Bund rund zwei Milliarden Euro an Klimafolgekosten jährlich, rechnet Olefs vor. Tendenz steigend: Mitte des Jahrhunderts sollen es bereits fünf bis sechs Milliarden sein. Aber: „Diese Kosten sind wirklich abhängig von der Menge an Treibhausgasen, die wir in die Atmosphäre blasen.“