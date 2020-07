Emirate schicken erstmals Raumsonde zum Mars

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben als erste arabische Nation erfolgreich eine Raumsonde in Richtung Mars geschickt. Eine in Japan entwickelte Trägerrakete vom Typ H2A hob am Montagmorgen Ortszeit vom südjapanischen Weltraumbahnhof auf der Insel Tanegashima ab. Auf ihrer Reise zum Mars legt die Raumsonde 450 Millionen Kilometer zurück und fliegt mit etwa 121.000 Stundenkilometern durchs All.