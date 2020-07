Wo wir bald wieder Maske tragen müssen

Nach 35 Tagen „oben ohne“ will die Regierungsspitze nach neuesten Informationen erst am Dienstag das Comeback der Maske verkünden. Beim Tauziehen um den Mund-Nasen-Schutz zwischen den türkis-grünen Koalitionspartnern wurden am Sonntagabend in einem Telefon-Gipfel die Verhandlungen fortgesetzt - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hängt aber weiterhin in Brüssel fest, wo am Nachmittag die nächste Runde beim EU-Sondergipfel ansteht.