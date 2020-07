Corona-Karte: So breitete sich das Virus in NÖ aus

Wie die „Krone“ aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig erfahren hat, sei zudem aktuell kein weiterer Cluster in Sicht. Auch 54 von 55 Tests in der Volksschule in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg verliefen negativ. Ein Ergebnis ist nicht eindeutig und muss nachbearbeitet werden.