Clint Eastwood und die missverstandenen Helden

Was es bedeutet, in einer zynischen Zeit heroisch zu sein

Auch wenn Hausers Darbietung dem Film eine tragikomische Note verleiht, verspottet ihn Eastwood niemals. Im Gegenteil: Er zeigt, was es bedeutet, in einer zynischen Zeit heroisch zu sein und die scheinbare Unfähigkeit der modernen Gesellschaft, eine edle Tat zu schätzen. Für Eastwood ist Jewell nicht nur ein Held, weil er Menschenleben gerettet hat, sondern auch, weil er ein gewöhnlicher und unvollkommener Mann war, der in die Fänge eines Systems geriet, das er beschützen wollte.