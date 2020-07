Wirbel um neue Sozialeinrichtung in St.Oswald

„Die derzeitige Situation ist nicht hinnehmbar. Wir fordern eine Petition der Gemeinde an die Landesregierung, in der um die Aufhebung des Betreuungsverhältnisses und die Schließung dieser Institution ersucht wird“, ist Michael Spörker, FPÖ-Ortsparteiobmann in St. Oswald/Fr., im Alarmmodus. Vor wenigen Wochen zogen in ein Haus drei Personen mit sozialpsychischen Problemen ein.