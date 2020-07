Demonstranten verbrennen US-Fahnen in New York

Bei Protesten gegen Rassismus haben Demonstranten am Nationalfeiertag der USA in New York mehrere US-Fahnen verbrannt. Eine Aktion fand in der Nähe des Trump Tower im Zentrum von Manhattan statt. Auch in anderen Städten, darunter Chicago und Los Angeles, hielten Demonstranten am Samstag Kundgebungen zum „Independence Day“ ab.