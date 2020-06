Lange Geschichte des Rassismus in USA und Europa

Arbeitslosigkeit und Gewalt in Frankreich

Frankreichs vernachlässigte Vorstädte, die Banlieues, sind ein Symbol für all das, was bei der Migration im Land falsch gelaufen ist. Immer wieder kommt es dort zu Unruhen und Aufständen - Arbeitslosigkeit und Gewalt prägen den Alltag. In den tristen Hochhaustürmen am Rande von Paris oder Marseille wohnen zahlreiche Einwanderer. In den 1950er- und 1960er-Jahren kamen vor allem Menschen aus den ehemaligen Kolonien in Nordafrika nach Frankreich, im Zuge des Algerienkriegs kamen viele Einwanderer von dort.