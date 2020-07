Bringt die Sommer-Reiseflut den Corona-Tsunami?

In Kroatien klettert die Zahl der Corona-Neuinfektionen immer schneller nach oben. Binnen 24 Stunden wurden 96 Fälle bestätigt. So viele Neuinfektionen gab es in dem Land seit Beginn der Pandemie nur am 1. April - damals aber noch ohne Todesfälle. Darum berichteten kroatische Medien jetzt über den „schlimmsten Tag“ des Landes in der Corona-Zeit.