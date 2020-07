Warmes und sommerliches Badewetter am Wochenende

Am Freitag halten sich besonders in der Westhälfte einige Wolken und zeitweise kann es etwas regnen, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Sonst scheint die Sonne deutlich mehr und es bleibt meist bei Regenschauern, die Gewittergefahr nimmt deutlich ab. Am ehesten trocken bleibt es ganz im Norden und teils im Osten. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Wienerwald und dem östlichen Flachland auch lebhaft aus Nordwest. Die Frühtemperaturen erreichen 13 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen im Westen kaum mehr als 22 Grad, im Osten bis zu 27 Grad.