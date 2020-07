Schräger DJ-Simulator „FUSER“ im Gameplay-Trailer

NCSOFT und Harmonix Music Systems arbeiten mit „FUSER“ an einem unkonventionellen Musik-Videospiel, das im Herbst 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Der Spieler schlüpft darin in die Rolle eines Diskjockeys und heizt mit über 100 mitgelieferten Songs von Künstlern wie 50 Cent, Fatboy Slim, LMFAO oder The Chainsmokers, aus denen er selbst neue Stücke mixen darf, dem virtuellen Publikum ein. Wie sich das spielt, zeigen die Entwickler in diesem neuen Gameplay-Clip.