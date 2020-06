Ennstal: Bürgerlisten feiern Sensations-Triumphe

Selzthal geht für Genossen verloren

Einen Schlag in die Magengrube gab es für die SPÖ in der Eisenbahnergemeinde Selzthal. Jahrzehntelang rote Hochburg, verlor man diesmal 31% an die ÖVP, die mit 51% Nummer eins ist. Ein ähnliches Bild in Admont: SPÖ-Bürgermeister Hermann Watzl verlor 17%, die ÖVP gewann 19% und ist stärkste Partei. Immerhin: In Bad Mitterndorf triumphierte die SPÖ.