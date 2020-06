EU mit Mega-Konzert zur Impfstoff-Finanzierung

Lage in den USA spitzt sich zu

Einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind in den USA mindestens 40.870 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Das ist die höchste dort jemals an einem Tag verzeichnete Zahl. Insgesamt sind damit knapp 2,75 Millionen Infektionen und fast 125.000 Todesfälle in den USA bekannt.