USA mit Horrorzahlen, aber Pence sieht Fortschritt

„Wir haben in bestimmten Gebieten ein ernstes Problem“, sagte Fauci am Freitag bei der ersten Pressekonferenz der Coronavirus-Taskforce der US-Regierung seit zwei Monaten. „Wir können das nur gemeinsam durchstehen.“ Eine Reihe von Bundesstaaten verzeichnet derzeit die höchsten Ansteckungsraten seit Beginn der Corona-Krise. Besonders betroffen sind Staaten im Süden des Landes wie Florida, Texas und Arizona, aber auch im Westen wie Kalifornien. Wegen des Emporschnellens der Infektionen ordnete Texas am Freitag eine Schließung von Bars an. Florida verbot den Ausschank von Alkohol in Bars.