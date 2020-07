Wie Frauen Zyklusphasen optimal nutzen können

Heute weinen, morgen lachen - Stimmungsschwankungen können so weit führen, dass sich Frauen vor allem in der zweiten Zyklushälfte selbst nicht wieder erkennen, so Sina Oberle in „Der Zyklus-Code“. Denn innerhalb Minuten kann sich eine Stimmung drastisch verändern und unsere Welt plötzlich auf den Kopf stellen: „Da kommt es auch vor, dass wir uns in einem Moment schön und sexy fühlen und uns im nächsten Moment, wenn wir uns im Spiegel anschauen, überhaupt nicht mehr gefallen und die Selbstzweifel auf uns einprasseln.“