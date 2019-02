Ciao, Pille: So kommt der Körper wieder in Balance

„Byebye Pille: In 4 Schritten zurück zur Balance“ bietet nicht nur einen Leitfaden dafür, was der Körper nach dem Absetzen der Pille braucht, sondern erklärt auch anschaulich, wie der Zyklus funktioniert, was Hormone eigentlich tun und was Vitalstoffe mit alldem zu tun haben. Es gibt Hinweise für den richtigen Umgang mit Ärzten und stellt zahlreiche Verhütungsalternativen vor.