Endometriose: Viel mehr als „nur“ Regelschmerzen

Der Schmerz, der durch Endometriose ausgelöst wird, ist so stark, dass er das ganze Leben bestimmt. Dennoch wird betroffenen Frauen oft gesagt, sie sollen sich „nicht so haben“, das wären nur Regelbeschwerden. Endometriose aber ist viel mehr als das, so Tamer Seckin. Der Gynäkologe und Chirurg gilt als Koryphäe in der Endometriose-Forschung. Er klärt in einer Neuerscheinung nun nicht nur Betroffene, sondern auch die Öffentlichkeit auf. Eines von fünf Büchern können Sie gewinnen.