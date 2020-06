Tests negativ: „Gott sei Dank so ausgegangen“

Das bange Warten hatte am späten Donnerstagnachmittag ein Ende: „Alle Tests sind negativ. Ende gut, alles gut“, teilte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl der „Krone“ das Ergebnis der Corona-Tests von 44 Personen in einem Welser Hotel mit. Was war passiert? 24 Touristen aus dem Corona-Risikogebiet Warendorf (NRW) wollten am Dienstag einen Radausflug nach Regensburg machen, das bayrische Hotel lehnte die Gruppe ab, weil genau an diesem Tag in Bayern ein Beherbergungsverbot für Personen aus Risikogebieten beschlossen wurde. Die Gruppe fuhr dann, wie berichtet, in ein Welser Hotel weiter.