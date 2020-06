5:1! LASK walzt Rapid-Bezwinger Hartberg nieder

Der LASK hat sich in der Fußball-Bundesliga zumindest für wenige Stunden auf Rang zwei vorgearbeitet! Die Oberösterreicher setzten sich am Mittwochabend beim TSV Hartberg klar mit 5:1 durch, feierten den dritten Sieg in Folge und zogen um einen Punkt an Rapid (erst später am Abend gegen Red Bull Salzburg im Einsatz) vorbei. Die Linzer hatten am Montag vom Protestkomitee zwei der sechs abgezogenen Zähler wegen der verbotenen Mannschaftstrainings während der Coronavirus-Pause zurückerhalten und besserten ihr Punktekonto nun selbst weiter auf.