Play-off fixiert! Austria setzt Siegesserie fort

Die Austria bleibt in Sieger-Laune und hat den Einzug ins Europa-League-Play-off der Fußball-Bundesliga bereits sichergestellt. Das 2:0 (1:0) bei der vom Abstieg bedrohten Admira war der vierte Liga-Sieg in Folge für die Violetten. Dies hatte die Austria zuletzt im Oktober 2016 geschafft. Dominik Fitz (11.) und Christoph Monschein (50.) per Foul-Elfmeter trafen in der Südstadt für die Gäste.