Dämpfer für Ried, Klagenfurt wieder im Titelrennen

Für Ried war es bereits der zweite herbe Dämpfer in kurzer Zeit, am 10. Juni hatte man mit dem 2:4 beim GAK den ersten Rückschlag erlitten. Anouar El Moukhantir (24.), Aleksandar Jukic (58.) und Can Keles (80.) erzielten die Tore für die Amateure der Wiener Austria, die ihre gute Form unter Beweis stellten und den dritten Sieg im vierten Spiel nach Wiederbeginn hinlegten. In der Tabelle verteidigte die Elf von Trainer Harald Suchard Platz vier.