Weißrussland: Präsident greift vor Wahl hart durch

Die Republik Belarus (Weißrussland) hat nach Angaben ihres autoritären Staatschefs Alexander Lukaschenko eine Revolution vor der Präsidentenwahl am 9. August abgewendet. Belarus habe einen „großangelegten Plan zur Destabilisierung“ des Landes zerstört, sagte er am Freitag. Damit sei ein „Maidan“ verhindert worden, sagte er als Anspielung auf den gleichnamigen Platz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, der immer wieder Schauplatz von Revolutionen war.