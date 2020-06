Lob und Kritik für Verhalten der Polizei bei Demos

Der Wiener Landespolizei-Vizepräsident Michael Lepuschitz hat in einem internen Brief das deeskalierende Vorgehen der Polizei bei der #BlackLivesMatter-Kundgebung am 4. Juni gelobt, gleichzeitig aber mutmaßliche Übergriffe durch Polizisten bei anderen Protesten scharf kritisiert. „In solchen Fällen enden Verständnis und Schutz durch Vorgesetzte und Behörde“, warnte er.