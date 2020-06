Nach Rettung aus Silo ging Fabian (24) mähen!

„Ich spür’ ja, ob mir was fehlt“

„Wenn noch ein, zwei Leute mehr dagewesen wären, hätten sie mich rausziehen können und das wär’s gewesen, keiner hätte was mitbekommen“, ärgert sich der junge Mann etwas über das „Tamtam“ rund um seine Rettung, an der vier Feuerwehren beteiligt waren. Doch er ist natürlich auch sehr dankbar, dass die Helfer so schnell vor Ort waren, ihn freischaufeln konnten - ins Spital ist er aber dann nicht mitgefahren: „Ich spür’ ja, ob mir was fehlt oder nicht.“