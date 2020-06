Fabian (24) wäre im Getreidesilo fast erstickt

Zum zweiten Mal an einem Fronleichnamstag hatte Fabian B. in Tollet (OÖ) einen Schutzengel. Vor vier Jahren rettete ihn die Feuerwehr nach einem Unfall mit dem Traktor, am Donnerstag versank der 24-Jährige bei Siloarbeiten im Getreide, drohte zu ersticken. Der Bauer und Feuerwehrleute schaufelten ihn frei, retteten ihm das Leben.