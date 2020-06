In Lockerungsphase steigen Covid-19-Fälle wieder

Teils unübersichtliche Verordnungen

„Das Virus ist da und wird uns weiter begleiten“, sagt die Gesundheitsreferentin in der Landesregierung, Christine Haberlander (ÖVP): „Völlig klar, dass nun die Fälle steigen, insbesondere, wenn ich Begegnungen und Lockerungen wieder zulasse.“ Dabei sieht sie durchaus kritisch, was da alles von der Bundesebene daherkommt: „Es wird viel in Verordnungen und Erlässe gegossen, und oft ist es sehr unübersichtlich für den Einzelnen, was man denn jetzt darf und was gültig ist. Ich glaube, in dieser Unsicherheit sagt mancher: Es ist eh schon wurscht, ich brauche mich an nix mehr halten.“ Selbst sie, im Zentrum des Geschehens, finde es schwierig, immer nachzuvollziehen, was denn gerade gilt.