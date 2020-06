Floyds Freundin: „Will Gerechtigkeit für George“

Friedliche Proteste schlugen in Gewalt um

Im Laufe des Dienstags hatten in den USA in vielen Großstädten wie etwa Los Angeles, Philadelphia, Atlanta, New York City oder der Hauptstadt Washington erneut friedliche Massendemonstrationen gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeibrutalität stattgefunden, die teilweise gegen Abend in gewaltsame Ausschreitungen umschlugen.