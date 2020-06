14-jähriger Täter sitzt bereits in U-Haft in Linz

An den Folgen der Gewaltanwendung leidet das Opfer fast ein halbes Jahr später noch immer: Eine 19-Jährige war am 22. Jänner auf offener Straße in Linz beraubt und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 14-jähriger Nordmazedonier, konnte nun ausgeforscht werden. Er sitzt bereits wegen anderer Delikte in U-Haft.