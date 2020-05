Hotelöffnung ab Pfingsten: Rekordtief an Buchungen

Stadthotellerie am schlimmsten getroffen

Die Stadthotellerie ist am härtesten von der Krise betroffen. In der Stadt liegt der Auslastungswert bei der Hälfte der ohnehin schon schlecht gebuchten Ferienhotellerie. „Hier haben wir die zweifache Herausforderung, dass der klassische Business-Gast ausbleibt und dass die Stadthotellerie stark von internationalen Urlaubern abhängig ist - und da sehen wir noch lange kein Licht am Ende des Tunnels“, so Gratzer. Die Flughäfen sind noch nicht offen. Weiters gebe es in den Städten noch kein Programm, das akzeptabel sei, ergänzte Stanits unter Verweis auf Kulturveranstaltungen. „Hier fehlen in fast jedem Hotel mehr als die Hälfte der Buchungen.“