Kulturstart mit Abstand oder freiem Sitzplatz

Evaluierung Mitte Juni

Mit der jetzigen Verordnung regelt man die Bedingungen für die nächsten drei Monate. Mitte Juni werden man die Lage umfassend evaluieren, um eine „erste Abschätzung in Richtung Herbst“ geben zu können, kündigte Anschober an. Dabei gelte jedoch immer: „Das Virus ist schwer planbar.“ Noch nichts Genaues war am Montag ebenfalls zur Frage der Verlustabdeckungen für die einzelnen Betriebe zu hören. Anschober kündigte aber an, bald auch Vorgaben für private Feierlichkeiten, wie Geburtstage oder Hochzeiten, vorzustellen. Diese seien zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht final ausgearbeitet.