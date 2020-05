Noch acht Tage: Hoteliers fiebern Öffnung entgegen

Nach Wochen der Stille kehrt endlich wieder Leben in Salzburgs Hotels und Apartments ein. Die Vorbereitungen für die große Saisoneröffnung am 29. Mai laufen in vielen Betrieben auf Hochtouren. „Wir freuen uns sehr, wenn wir endlich wieder Gäste empfangen können. In drei Stufen öffnen wir unsere Hotels“, berichtet Ralph van Kollenburg, Geschäftsführer der Aparthotels Alpin Rentals/Alpin Family im Pinzgau. Bis Ende Juni wolle man alle Mitarbeiter in gewohnter Weise in den Hotels beschäftigen. „Die Maßnahmen der Regierung sind auch alle umsetzbar, da sehen wir keine Probleme“, ergänzt Christoph Mazur, operativer Leiter des Betriebs. Er hofft ab Herbst auf eine normalere Saison.