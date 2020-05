Polizisten retteten drei verirrte Küken

Am 25. Mai um 16.20 Uhr wurde von einem Anwohner einer Siedlung in Marchtrenk der Polizei mitgeteilt, dass in seinem Garten eine Ente mit ihren drei Küken herumirre. Beim Eintreffen einer Polizistin und ihrem Kollegen konnte die Entenfamilie in einem umfriedeten Garten gesichtet werden. An der Wohnadresse war jedoch niemand zu Hause und auch die Nachbarn konnte niemand erreichen. Es wurde beobachtet, dass sich die Enten auf das nächste Grundstück weiterbewegten und dort gelang es dem Polizisten schließlich die drei Küken unversehrt einzufangen. Die Mutter ließ sich jedoch nicht einfangen und flog davon.