„Die Maturanten sind heuer alle hochmotiviert“

Die Reifeprüfung startete am Montag in allen berufsbildenden Schulen wie HLW, HAK oder HTL. Heute wird in allen Höheren Schulen die Deutschmatura geschrieben, morgen folgt Englisch, übermorgen Mathematik. Insgesamt gehen 6750 junge Menschen an den Start dieses Matura-Marathons, der bis Ende der Woche dauert und unter den bekannten Hygiene- und Abstandsregeln stattfindet. Dennoch: „Die Schüler sind hochmotiviert“, sind sich die Schulleiter einig.