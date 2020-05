Matura ist sicher nicht als Geschenk zu haben

Seit 4. Mai laufen in den Höheren Schulen die Vorbereitungen auf die diesjährige Zentralmatura auf Hochtouren. Sie wird den jungen Menschen als besondere Zeit in Erinnerung bleiben. Nach Wochen des Lernens alleine zu Hause, gab es die Rückkehr an die Schulen – wir berichteten. Es folgten drei Wochen intensives Lernen unter bekannten Bedingungen: Maskenpflicht auf Gängen, Abstand halten. „Alle Pädagogen haben ihr Bestes gegeben, um die Schüler gut auf die bevorstehenden Klausurarbeiten vorzubereiten“, ist Alfred Klampfer, Bildungsdirektor in OÖ, überzeugt.