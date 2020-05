Schüler (15) wollte Zug erwischen: Von Lok erfasst

Weil er noch unbedingt seinen Zug Richtung Kremsmünster erreichen wollte, lief ein 15-Jähriger aus Perg in Oberösterreich am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Kirchdorf an der Krems über die Gleise und wurde von einem einfahrenden Personenzug erfasst. Der Jugendliche ist aber außer Lebensgefahr.