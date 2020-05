Auf „Tuchfühlung“ mit Kurz: Appell aus Kanzleramt

„Egal ob man den Bundeskanzler oder Freunde trifft“

Dennoch wies das Kanzleramt erneut auf die Wichtigkeit der Regelungen hin: „Egal ob man den Bundeskanzler oder Freunde auf der Straße trifft: Der Abstand ist einzuhalten.“ Mit der Maske halte es Kurz in den Bundesländern nicht anders als in Wien: Bei Bewegungen in geschlossenen Räumen trage er Mund-Nasen-Schutz, im Freien nicht.