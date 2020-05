Richard Lugner: Ein Baby mit 87 Jahren?

Solch spätem Vaterglück, wie es Bernie Ecclestone nun erleben darf, sehe er allerdings etwas skeptisch entgegen, verriet er „Promiflash“. „Wenn man jetzt so ein Kind fabriziert und das kommt dann in einem Jahr auf die Welt, dann bin ich mindestens 89, und es ist halt die Frage, ob das Kind vom Vater viel hat“, erklärte der Society-Baumeister, der aktuell mit Karin „Zebra“ Karrer turtelt, weiter. Immerhin weiß Lugner, wovon er spricht. Er habe selbst sehr darunter gelitten, seinen Vater schon in jungen Jahren verloren zu haben.