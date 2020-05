Corona: Brandgefährliche Verschwörungstheorien

Nachrichtenquellen kritisch hinterfragen

Doch was tun? In einem ersten Schritt durchaus die Theorie diskutieren - besser jedoch ist es, die Quellen zu hinterfragen und schließlich zu erörtern, wie es dem Betroffenen mit seiner Theorie geht und was er anders machen würde. Oft aber gibt es das vermeintliche Totschlagargument: Beweise mir, dass ich falsch liege ... Der richtige Begriff ist jedoch nicht Totschlagargument, sondern Ignoranzargument. Denn nur, weil man das Gegenteil einer Theorie nicht beweisen kann, heißt das noch lange nicht, dass sie wahr ist.