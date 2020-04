Deutscher Top-Virologe erhält Morddrohungen

Der in der Corona-Krise viel in den Medien präsente Top-Virologe Christian Drosten wird nach eigenen Angaben mit dem Tod bedroht. Für viele Deutsche sei er der Böse, der die Wirtschaft lahmlege, sagte der Wissenschaftler der Berliner Charité. Im Video oben sehen Sie Drosten im Interview am vergangenen Freitag in der „ZiB 2“.