Nicht alle Kritiker sind Verschwörungstheoretiker

Kritische Wachsamkeit ist gerade jetzt wichtig

Dennoch oder gerade deswegen ist eine klare Linie zu jenen zu ziehen, die Maßnahmen und Zusammenhänge kritisch hinterfragen. In Zeiten, in denen uns das Virus auch tiefe Einschnitte in unsere demokratische Ordnung abverlangt, ist eine reflektierte Wachsamkeit nämlich doppelt so wichtig. Ein leichtfertiges Gleichsetzen von Verschwörungstheoretikern und Kritikern ist deswegen nicht nur gemein, sondern auch fahrlässig. Es setzt jene herab, die es genauer wissen wollen, und macht sie aus Angst vor Spott mundtot. Das ist unserer stolzen Demokratie nicht zuträglich.