Sechsjähriger ohne Fahrradhelm bei Unfall verletzt

Auf einer Kreuzung auf der Gemeindestraße in Karnburg in Maria Saal sind am Freitagabend ein sechsjähriger Bub auf einem Fahrrad und ein 16-Jähriger mit seinem Motorfahrrad infolge eines Abbiegemanövers seitlich zusammengestoßen. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das ELKI Klagenfurt eingeliefert.