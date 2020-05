Neuer Fixkostenzuschuss soll Unternehmen stützen

Kogler sagte am Donnerstag, man habe die Gesundheitskrise gut bewältigt, jetzt gehe es um die Bekämpfung der Wirtschaftskrise. Noch sei man in der „Phase der Not- und Soforthilfe“, aber bald wolle man in die Stabilisierungsphase kommen. Daher seien auch mehrere Konjunkturpakete bis zum Herbst in Planung, so der Vizekanzler: „Die Unternehmen können ja nichts für den Schaden. Daher müssen wir sie durch diese Phase bringen, damit nicht an sich gesunde Unternehmen ausscheiden aus dem Marktgeschehen.“