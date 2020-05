Fairer Lohn für wichtige Arbeit

Dies sieht wohl auch die Mehrheit der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger so, das erste Zwischenergebnis könnte jedenfalls eindeutiger nicht sein: So sind etwa 94 (!) Prozent der Befragten der Meinung, dass die Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen für ihre Leistungen während der Coronakrise eine finanzielle Belohnung erhalten sollen. 91 Prozent stimmen weiters der Forderung der Ländle-AK zu, wonach das Land Vorarlberg dem Beispiel des Burgenlandes folgen und für systemrelevante Jobs einen Mindestlohn von 1700 Euro netto einführen soll. AK-Präsident Hubert Hämmerle betont, dass diese Forderung weder vermessen noch illusorisch sei: „Wir haben uns die Kosten gut angeschaut. Würden etwa alle Bediensteten in den Landesspitälern wenigstens 1700 Euro netto monatlich verdienen, beliefen sich die Mehrkosten auf rund drei Millionen Euro pro Jahr. So viel kostet allein das Sammeln von achtlos weggeworfenem Abfall jedes Jahr!“