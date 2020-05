Sechs-Stunden-Tag: AK unterstützt SPÖ-Vorstoß

Apropos: Diese wurden in den letzten zweieinhalb Jahren ausgebootet. Glauben Sie, dass die Sozialpartner nach der Krise wieder mehr mitreden dürfen? Oder ist das nur eine der Not geschuldete Momentaufnahme?

Ich habe schon die Hoffnung, dass die Sozialpartnerschaft auch weiterhin eine wichtige Rolle in diesem Land spielt. Die Regierung sieht ja jetzt, was ÖGB und AK leisten. Wir haben allein in den letzten vier Wochen 16 Millionen Anfragen unserer Mitglieder bearbeitet. Übrigens werden wir ja auch im Regierungsprogramm erwähnt, das stimmt mich positiv. Das war im Programm von ÖVP und FPÖ nicht der Fall.