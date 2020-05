ÖVP, IKG & Freimaurer hinter „Ibiza-Verschwörung“?

Das Ibiza-Video hatte nicht nur die türkis-blaue Koalition beendet, sondern auch Heinz-Christian Straches politische Karriere. Just an jenem Tag, an dem er seine Kandidatur für die Wien-Wahl bekannt gegeben hat und damit den Versuch eines politischen Comebacks startet, sind nun Unterlagen, die bei der Durchsuchung seines Anwesens im Zuge der Casino-Affäre beschlagnahmt wurden, an die Öffentlichkeit gelangt. Wie der „Standard“ schreibt, konzentrieren sich Straches Akten aber auf eine Verschwörung, an deren Spitze die Israelitische Kultusgemeinde (IKG), die ÖVP und Freimaurer gesehen werden.