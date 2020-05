Volle Fahrt bei den ÖBB: Normalbetrieb ab 11. Mai

Schrittweise wird nun überall der Weg zurück in die Normalität gesucht. Daher werden auch die ÖBB ihren Betrieb wieder hochfahren, das reguläre Niveau des Bahnverkehrs soll am 11. Mai erreicht sein, wie ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä am Donnerstag ankündigte. Bei der Einhaltung der Schutzmaßnahmen setzen die ÖBB auch auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste.