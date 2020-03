ÖBB dünnt Reisezugverkehr wegen Corona-Krise aus

Die ÖBB haben am Sonntag angekündigt, den Reisezugverkehr innerhalb Österreichs aufgrund der aktuellen Coronavirus-Krise zunehmend auszudünnen - ähnlich einem Fahrplan am Wochenende. „Wir werden alle wichtigen Verbindungen, gerade in und um die Ballungszentren aufrechterhalten“, so ÖBB-Kommunikationschef Sven Pusswald.