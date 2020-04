Kein erhöhtes Infektionsrisiko durch Geldscheine

Europas Währungshüter sehen kein erhöhtes Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus durch Geldscheine. Die Ergebnisse von Laboren würden darauf hindeuteten, „dass auf Oberflächen wie etwa Plastik in den ersten Stunden zehn- bis 100-mal so viele Viren überleben wie auf unseren Banknoten“, so der Direktor der Europäischen Zentralbank (EZB), Fabio Panetta.