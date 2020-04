Auszeit vorbei: Hans Bürger darf zurück ins TV

„Nach einer einwöchigen Auszeit wird Hans Bürger wieder als ZiB-Analytiker zum Einsatz kommen“, bestätigte der ORF gegenüber der „Kleinen Zeitung“ auf Anfrage. Ausgangspunkt war eine Attacke Bürgers auf Journalistin Livia Klingl. Sie hatte in der Vorwoche getwittert: „Einmal möcht‘ ich so verliebt sein wie der Hans Bürger in den Herrn Kurz!“ Bürger reagierte wenig später empört auf den Tweet und beschimpfte Klingl: „Du bist so was von letztklassig. Schade, dass ich hier nicht schreiben kann, wie damals aus einer Sekretärin eine Redakteurin geworden ist. Aber vielleicht mach ich‘s ja irgendwann einmal.“