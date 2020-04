Viele Staaten nicht gut auf Pandemie vorbereitet

Fehlt an Mitarbeitern und Logistik

Laut „Spiegel“ moniert die WHO zudem, es mangele in den Gesundheitssystemen an gut ausgebildeten Mitarbeitern und Infrastrukturen und es fehle an Logistik, um dringend benötigte medizinische Ausrüstung zu beschaffen. Die internationale Zusammenarbeit funktioniere schlecht, vor allem weil „die WHO nicht in die Lage versetzt wird, Koordination und Kooperation zu ermöglichen“.